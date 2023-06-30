Песков рассказал о теплых чувствах Путина к Дагестану Песков: Путин питает теплые чувства к Дагестану и его народу

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин ходе посещения цитадели Нарын-Кала в Дербенте

Президент России Владимир Путин питает очень теплые чувства к Дагестану, ко всем его народам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что президент был вместе с народом Дагестана в тяжелое время, сейчас Путин разделяет радость в связи с развитием республики, передает РИА Новости.

Президент испытывает очень теплые чувства и к Дагестану, и ко всем народам Дагестана. Путин был вместе с ними в тяжелое время, переживал с ними эти тяжелые времена и разделяет с ними радость развития республики. <...> Поэтому, да, действительно, он питает очень теплые чувства к Дагестану, — сказал спикер Кремля.

Путин посетил Дербент 28 июня, где провел совещание по вопросам развития туризма, после которого отправился в парк имени Низами Гянджеви. В парке главе государства представили новый мультимедийный фонтан, оснащенный световыми прожекторами, видеопроекторами и акустической системой, проецирующий изображение на струи воды. Жители дагестанского города встретили президента восторженными возгласами и аплодисментами.

NEWS.ru опубликовал фотоматериал поездки президента в регион.