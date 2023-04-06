Песков рассказал о судьбе ЛДПР после смерти Жириновского Песков заявил, ЛДПР продолжит развиваться даже после смерти Жириновского

Фото: ЛДПР

Партия ЛДПР после смерти ее основателя и руководителя Владимира Жириновского будет и дальше развиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, на данный момент фракция активно участвует в политической жизни страны, сообщает РИА Новости. Песков также усомнился, что на данный момент не появился настолько же харизматичный и опытный политик.

Сейчас тоже мы видим, партия продолжает развитие, при нынешнем руководителе тоже достаточно активно занимает позицию по текущим вопросам, и партия абсолютно не занимает какую-то пассивную позицию, наоборот, они продолжают именно дело Жириновского и ведут партию вперед, — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что трудно переоценить роль Жириновского в процессе формирования политической системы России.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни. Причиной смерти бессменного главы ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля прошлого года. На Новодевичьем кладбище в годовщину смерти политика открыли памятник в его честь.