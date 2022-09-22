Статус специальной военной операции на Украине после объявления частичной мобилизации не изменился, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он также отметил, что в связи с этим спецоперацию на Украине не следует называть войной. По его словам, к действиям на Украине по-прежнему применим термин специальной военной операции.
Нет, это специальная военная операция, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Отсрочку от призыва получили в том числе граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.
Военный комиссар Якутии Александр Авдонин сообщил, что мобилизованные россияне будут получать 205 тысяч рублей в месяц и больше. Он отметил, что в первую очередь по частичной мобилизации призываются молодые люди, отслужившие в армии не больше трех лет назад и имеющие навыки военной службы.