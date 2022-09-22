Песков рассказал о статусе СВО после объявления мобилизации Песков: статус спецоперации после объявления частичной мобилизации не изменился

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Статус специальной военной операции на Украине после объявления частичной мобилизации не изменился, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он также отметил, что в связи с этим спецоперацию на Украине не следует называть войной. По его словам, к действиям на Украине по-прежнему применим термин специальной военной операции.

Нет, это специальная военная операция​, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Отсрочку от призыва получили в том числе граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин сообщил, что мобилизованные россияне будут получать 205 тысяч рублей в месяц и больше. Он отметил, что в первую очередь по частичной мобилизации призываются молодые люди, отслужившие в армии не больше трех лет назад и имеющие навыки военной службы.