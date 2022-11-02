Песков рассказал о совещаниях Путина с координационным советом и Совбезом Песков: Путин проведет совещание с Совбезом и координационным советом по СВО

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин по видеосвязи проведет совещание с членами координационного совета при правительстве по обеспечению нужд специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, также до конца дня состоится совещание с постоянными членами Совбеза, тема которого будет объявлена дополнительно.

Будет совещание с членами координационного совета при правительстве. Еженедельное фактически мероприятие, в открытом режиме будет вступительное слово Путина, также о работе КС по обеспечению потребностей вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов будет доклад [премьер-министра Михаила] Мишустина. Это уже будет в закрытой части, — рассказал Песков.

Он добавил, что в рамках совещания также будет представлен доклад вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова и доклады вице-премьеров Марата Хуснуллина и Татьяны Голиковой, посвященные соответствующим направлениям их деятельности.

Указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, Путин подписал 21 октября. Также был утвержден состав совета: в него вошли директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Василий Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены правительства.