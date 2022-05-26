Песков рассказал о сотрудничестве по Запорожской АЭС Песков: МАГАТЭ обсуждает с Россией и Украиной возможность поездки на Запорожскую АЭС

Запорожская атомная электростанция / Фото Константин Михальчевский/РИА Новости

Россия ведёт переговоры с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по поводу организации поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Он отметил, что сейчас согласовываются детали поездки.

Агентство находится в контакте и с украинской стороной, и с российской стороной по вопросу организации этой поездки. Естественно, организация такой поездки сопряжена с необходимостью урегулирования целого ряда логистических и технических вопросов, — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что на территории Запорожской АЭС в городе Энергодаре может находиться около 30 тонн плутония и 40 тонн обогащённого урана.

Несколько дней назад сотрудники правоохранительных органов в подконтрольном ВС РФ Энергодаре Запорожской области задержали группу из пяти человек, подозреваемых в подготовке диверсий. Об этом сообщил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов, добавив, что один из задержанных был работником АЭС. Подозреваемый был ранен при попытке оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина находится на лечении, его допрашивают силовые структуры.