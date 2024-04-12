Песков рассказал о сотрудничестве Москвы и Минска в сфере космоса Песков: практика полетов белорусских космонавтов на МКС продолжится

Фото: Роскосмос/РИА Новости

Участница 21-й экспедиции на МКС из Белоруссии Марина Василевская

Белорусские космонавты продолжат летать в космос, работа на борту МКС первой в истории Белоруссии женщины-космонавта Марины Василевской не является разовой практикой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что вчера главы государства говорили о том, что уже есть подготовленные белорусские космонавты, которые продолжат свою работу в этом отряде и внесут свой вклад в общие дела в освоении космоса, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что космическое сотрудничество является одним из приоритетных направлений взаимодействия Москвы и Минска, страны достигли в этой сфере высокой степени интеграции.

Взаимодействие, как я уже говорил, России и Белоруссии в космической сфере началось гораздо раньше. <...> Это хорошо себя зарекомендовавшая практика. Сейчас еще и представители Белоруссии уже в отряде космонавтов. И эта практика будет расширяться, — сказал он.

Василевская является первой женщиной-космонавтом в истории Белоруссии и четвертым космонавтом из страны за все время полетов. Она родилась в 1990 году в Минске.

Ранее президент Александр Лукашенко присвоил Василевской звание Героя Белоруссии. Это звание является высшей степенью отличия, его удостаиваются граждане, совершившие подвиги во имя свободы, независимости и процветания страны.