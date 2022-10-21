Кремль: страны ЕС не делятся с Россией данными о расследовании ЧП на СП Песков заявил, что истина в деле о диверсии на «Северных потоках» удивит многих в Европе

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Деятельность российских дипломатических ведомств по расследованию дела о провокациях на «Северных потоках» натыкается на «стену нежелания» сотрудничества со стороны ФРГ, Швеции и Дании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. По его словам, истина в деле о ЧП на газопроводах «наверняка удивит многих в европейских странах», если ее установят и обнародуют. Песков подчеркнул, что немцы, шведы и датчане не хотят делиться с Москвой данными о взрывах на «Северных потоках».

По возможным исполнителям наши соображения и наши предварительные предположения хорошо известны. Каких-то новых данных у нас в настоящий момент появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии. Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане, — отметил представитель Кремля.

В конце сентября давление на одной нитке «Северного потока — 2» и на обеих нитках «Северного потока — 1» резко упало. Представители немецкого правительства на условиях анонимности заявили, что причина ЧП заключается в диверсии.

Ранее немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», вероятно, являются саботажем. Повреждения могли возникнуть только из-за применения взрывчатки. При этом они не смогли установить причастных к аварии на газопроводах, но исходят из того, что за взрывами стоит РФ.