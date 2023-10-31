Песков раскрыл содержание закрытого совещания с Путиным Песков: в закрытой части совещания с Путиным обсуждалась борьба с влиянием извне

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Вопросы усиления противодействия вмешательству в дела России извне были ключевыми в рамках закрытой части совещания, проведенного накануне президентом РФ Владимиром Путиным, завил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам спикера Кремля, которые приводит ТАСС, также был сделан акцент на недопущении повторения махачкалинских событий.

По составу участников вы сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдет об усилении мер противодействия тому самому вмешательству извне, в том числе информационным внешним манипуляциям, — сказал Песков.

Он также добавил, что события в Махачкале будут проанализированы с целью минимизировать или полностью исключить повторение подобного в будущем. При этом от ответа на вопрос о конкретных поручениях главы государства Песков уклонился, сославшись на закрытый характер совещания.

Накануне Путин заявил, что российское общество хотят дестабилизировать и расколоть внешние силы. По словам главы государства, для этого используются самые различные средства и изощренные технологии психологической и информационной агрессии. Затронув события в Дагестане, президент отметил, что они были спровоцированы через соцсети украинской стороной по заданию западных спецслужб.