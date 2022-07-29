Песков рассказал о роли Путина в решении по МКС Песков: участие России в МКС обсуждалось на совещании Совбеза с Путиным

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Участие России в проекте Международной космической станции (МКС) обсуждалось в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с Совбезом, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Он отметил важность вопроса участия российской стороны в МКС, пишет РИА Новости. Песков заверил, что руководитель Роскосмоса Юрий Борисов озвучил детали принятых решений еще до очной встречи с Путиным, которая состоялась 26 июля.

Участие в МКС — это, конечно, очень важная составляющая всей космической проблематики, которая затрагивалась вчера, действительно, на Совбезе. Основные параметры принятых решений Борисов изложил президенту еще ранее, поэтому вот что можно сказать, — заявил Песков.

Напомним, что о решении покинуть проект МКС после 2024 года 26 июля рассказал Борисов на встрече с Путиным.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне сожалеют в связи с планами России выйти из проекта Международной космической станции. Объявление о выходе из проекта уже в 2024 году стало для США неожиданным, отметил он на брифинге.

На решение России по МКС отреагировал и американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск. Он на французском языке пожелал Москве «счастливого пути».