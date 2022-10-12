Песков рассказал о роли ОАЭ в российско-украинских отношениях Песков: ОАЭ выступает в роли посредника между Россией и Украиной

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Мухаммед Аль Нахайян и Владимир путин

В ходе переговоров президента России Владимира Путина и главы Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бин Заид аль-Нахайяна был затронут украинский вопрос, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ОАЭ выступают в роли посредника между двумя государствами, передает РИА Новости.

Говорили и по украинским делам с главой Объединенных Арабских Эмиратов. <...> Президент Эмиратов информировал президента России о позиции украинской стороны по ряду вопросов. И собственно с российской стороны было подчеркнуто, что мы заинтересованы в продолжении посреднических усилий Абу-Даби в этих делах, — поделился Песков.

Ранее эмиратское агентство новостей WAM написало, что аль-Нахайян довел до Путина позицию Украины по ряду вопросов. Это было первое посещение аль-Нахайяном РФ с момента его назначения главой государства в мае этого года. По словам Путина, контакты России и Объединённых Арабских Эмиратов развиваются поступательно, а отношения между государствами являются важным фактором стабильности в регионе и в мире.

Сам аль-Нахайян пришел на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в кроссовках и носках американской фирмы Nike. Он выбрал для встречи в Санкт-Петербурге светло-серое платье свободного кроя кандура и белый платок гутра, а также обулся в черные кроссовки и носки. В свою очередь Путин предпочел деловой костюм с туфлями и фиолетовым галстуком.