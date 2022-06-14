Лондон не обращался к Москве по поводу сограждан, приговоренных к смертной казни в Донецкой Народной Республике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Однако он отметил, что если власти Британии все же обратятся по данному вопросу, Кремль готов выслушать их позицию. Также Песков призвал английское правительство обратиться к стране, которая вынесла приговор.
Нет, не обращались. Это первое. Второе — обращаться нужно, конечно же, к властям страны, суд которой вынес приговор. И это не РФ. Но, конечно, все будет зависеть от обращения из Лондона, и я уверен, что российская сторона будет готова его выслушать, — сказал представитель Кремля.
Тем временем министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о том, что готова сделать все для освобождения сограждан, приговоренных в ДНР к высшей мере наказания. По ее словам, оба наемника, воевавших на стороне ВСУ, прибыли на Украину задолго до начала спецоперации РФ для несения службы в рядах войск, поэтому должны приравниваться к военнопленным.
9 июня Верховный суд ДНР приговорил двоих граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также жителя Марокко Брагима Саадуна к смертной казни за работу наемниками во время боевых действий на Украине. Мужчины признаны виновными в том числе в насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Предполагается, что их казнят через повешение.