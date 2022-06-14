Вячеслав Душин

Песков рассказал о реакции Британии на приговор наемникам в ДНР Песков: Британия не обращалась к России по поводу приговоренных к казни наемников в ДНР

14 июня 2022 в 13:42

Фото: dan-news.info

Осужденные — подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим. Это первые иностранные наемники, осужденные в Донецкой Народной Республике