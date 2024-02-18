Песков рассказал, что делал Путин во время взятия Авдеевки Песков: Шойгу и Герасимов трижды докладывали о ходе операции по взятию Авдеевки

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов трижды докладывали президенту Владимиру Путину о ходе операции по взятию под контроль Авдеевки, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, бойцам армии РФ потребовалось несколько часов для начала зачистки города, передает ТАСС.

Накануне, 17 февраля, в 4 утра министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11 утра военачальники снова были на докладе у президента, — сказал Песков.

Песков отметил, что в 11 утра военнослужащие ВСУ уже начали массово бежать из Авдеевки. О полном взятии города под контроль Путину доложили после обеда, добавил пресс-секретарь российского лидера.

17 февраля Путин после доклада Шойгу о взятии Авдеевки под контроль поздравил российских военных с успехом. Президент назвал случившееся «важной победой».

Также глава РФ направил поздравительную телеграмму командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, руководившему операцией. В ней российский лидер объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку, а также почтил память и славу бойцов, погибших в ходе СВО.