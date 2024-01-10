Песков высказался о работе Минобороны по решению проблем военных Песков: Минобороны проделало гигантскую работу по решению проблем бойцов СВО

Фото: МО РФ

Масштаб специальной военной операции большой, поэтому накладки и шероховатости неизбежны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, Минобороны и другие ведомства проделали гигантскую работу для их устранения, передает ТАСС.

Не может вся система работать без каких-то накладок, они неизбежны. <...> В целом работа проделана гигантская Министерством обороны, всеми нашими ведомствами. И система во многом налажена, — отметил Песков.

Комментируя тему с задержками выплат, представитель Кремля отметил, что президент Владимир Путин всегда просит конкретику: имена, фамилии, обстоятельства и что именно не выплатили. Это нужно, чтобы глава государства решал системные проблемы, отталкиваясь от конкретных примеров, добавил он.

Ранее Путин заявил, что проблема с отпусками военнослужащих решается. Он также пообещал поручить Минобороны на конкретных примерах рассмотреть проблему задержек с выплатами военным и бюрократическими проволочками. Кроме того, он отметил, что отпуск у бойцов, которые его еще не «отгуляли», не должен пропадать. У них должна быть возможность использовать его позднее, добавил Путин.

До этого Путину в ходе общения с родными погибших на СВО рассказали, в частности, об отказе в выплатах из-за путаницы с регионом регистрации, а также обратили внимание на трудности со страховыми выплатами в связи с гибелью добровольцев.