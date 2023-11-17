Песков рассказал о прямой линии с Путиным Песков: Кремль традиционно соберет вопросы россиян к прямой линии Путина

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Кремль по традиции соберет вопросы россиян к предстоящей совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, это будет сделано заранее.

Конечно. Заранее, — сказал он.

До этого Песков сообщил, что дата прямой линии и большой пресс-конференции пока не определена. По его словам, СМИ не следует забегать вперед, называя возможные сроки ее проведения. Песков отметил, что о дате мероприятия журналистов оповестят своевременно.

Источники в Кремле рассказали РБК, что прямая линия может состояться 14 декабря. Эта дата рассматривается как основная.

Песков ранее заявил, что в Кремле решили объединить прямую линию и большую пресс-конференцию Путина. Песков подчеркнул, что мероприятие пройдет до конца 2023 года.

Предыдущая прямая линия состоялась 30 июня 2021 года и продлилась 3 часа 44 минуты. Ее основными темами стали борьба с коронавирусом и рост цен в стране. По данным сервиса Mediascope, трансляцию посмотрели около 6,3 млн жителей России.