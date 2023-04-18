Песков объяснил, почему Путин был в зоне спецоперации без Шойгу и Герасимов Песков: Путин был в зоне СВО без Шойгу и Герасимова из-за большого риска совместной поездки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин посетил зону проведения спецоперации в ЛНР и Херсонской области без главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба (НГШ) Валерия Герасимова по соображениям безопасности, объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, собираться всем вместе — большой риск.

Много было вопросов, почему не сопровождали Шойгу и начальник Генштаба. Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте и давать такое искушение противнику. И, конечно же, это большой риск, — заявил Песков.

В ходе поездки в ЛНР, кадры которой были опубликованы 18 апреля, президент России посетил штаб национальной гвардии «Восток», сообщала пресс-служба Кремля. Глава государства заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высокопоставленных офицеров об обстановке на этом направлении.

В Херсонской области Путин посетил штаб группировки войск «Днепр». Об обстановке на этом направлении главе государства доложили командующий группировкой генерал-полковник Олег Макаревич, командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский и ряд других военачальников.