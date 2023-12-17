Песков рассказал о предвыборном штабе Путина Песков заявил о своевременном формировании предвыборного штаба Путина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Избирательный штаб российского лидера Владимира Путина перед выборами 2024 года сформируют своевременно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в кулуарах XXI съезда партии «Единая Россия». Голосование на президентских выборах в России состоится в марте 2024 года, передает ТАСС.

Своевременно, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Накануне группа избирателей собралась в московском концертном зале «Зарядье» и поддержала самовыдвижение Путина кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Они проголосовали за него единогласно. Таким образом предвыборная кампания Путина официально стартовала. После голосования избирателей перед ними с гимном Российской Федерации выступил певец SHAMAN.

Журналист Александар Коц ранее заявил, что одной из причин, по которой Путин должен снова стать президентом России, является человеческая справедливость. По словам корреспондента, глава государства бросил вызов увядающему миропорядку и «президент Победы» может быть только один. Коц добавил, что, пока идет борьба за сохранение российской государственности, «замены» в руководстве страны просто неуместны.