Песков рассказал о последствиях иска «Нафтогаза» к «Газпрому» Песков: в Кремле не знают, как отразится на поставках иск украинского «Нафтогаза» к «Газпрому»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва «не берется гадать», как на поставках газа отразится иск, поданный «Нафтогазом» к «Газпрому» из-за неполной оплаты поставляемого через Украину топлива, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, действия западных коллег и руководителей газовой отрасли Украины непредсказуемы, передает РИА Новости.

Очень много всего непредсказуемого может быть как в действиях наших западных коллег в настоящее время, так и руководителей газовой отрасли Украины. Очень много всего непредсказуемого. И здесь мы просто не беремся гадать, как это может отразиться на общих поставках, — сказал Песков.

Он напомнил, что Украина «уже отключила ток по одной из ниток, причем достаточно давно». Предположить, какие решения Киев будет принимать в дальнейшем, трудно, заключил Песков.

В конце августа бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украине следует конфисковать российский газ, проходящий транзитом через ее территорию по трубопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По его мнению, такие действия являются «законной обязанностью» Киева. Политик добавил, что необходимо самостоятельно продавать это топливо тем же покупателям в Европе, а вырученные средства направлять на приобретение оружия для украинской армии.