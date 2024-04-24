Песков рассказал о подходе России к созданию санитарной зоны на Украине Песков: Россия не меняет подход к созданию санитарной зоны на Украине

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Дмитрий Песков

Россия придерживается озвученной президентом Владимиром Путиным концепции создания на Украине санитарной зоны для защиты от дальнобойного оружия ВСУ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, вопрос борьбы с поставляемыми Киеву дальнобойными снарядами «больше относится к компетенциям ВС России».

В этом плане (создания санитарной зоны на Украине. — NEWS.ru) ничего не меняется, — сказал Песков.

Ранее он заявлял, что создание буферной (или санитарной) зоны на границе с Украиной необходимо для того, чтобы противник не мог наносить удары по объектам в России. По словам представителя Кремля, такая мера, заявленная президентом РФ Владимиром Путиным, способна обезопасить российские приграничные регионы.

Военный политолог Александр Перенджиев ранее предположил, что граница этой зоны может простираться до левого берега Днепра, включая южную часть, где находится Одесса. Он пояснил, что такая буферная зона является динамическим понятием, а не статическим, поэтому говорить, где границы точно будут располагаться, бессмысленно.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании санитарной зоны на границе с Украиной. Глава республики пояснил, что создание такой зоны вдоль границы Украины и России — это сложный вопрос.