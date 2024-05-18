Песков рассказал о подготовке визита Путина в КНДР Песков: подготовка визита Путина в КНДР ведется своим ходом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Подготовка официального визита президента России Владимира Путина в Северную Корею идет своим ходом, рассказал ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Никаких подробностей грядущей поездки он раскрывать не стал.

Подготовка визита ведется своим ходом, — отметил Песков.

Также известно, что российский лидер планирует посетить Турцию в 2024 году. Точных сроков визита пока нет, однако этот вопрос согласовывается через дипломатические каналы, объяснял представитель Кремля.

16 мая Владимир Путин прибыл в Китай. Визит Путина в КНР приурочен к 75-летию дипломатических отношений Москвы и Пекина.

Переговоры с участием российской и китайской делегаций прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Суммарно они продлились порядка 2,5 часа. Помимо Путина в них приняли участие новый министр обороны России Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

В ходе встречи с китайским лидером в узком составе президент России отметил, что Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества. Он подчеркнул, что в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть, достигнув отметки в $227 млрд.