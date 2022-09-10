Песков рассказал о подготовке к возможному визиту Додика в Москву Песков заявил, что в Москве готовятся к контактам по визиту Додика

Фото: Nedim Grabovica/Xinhua/Global Look Pres

Милорад Додик

В Кремле готовятся к контактам по теме визита члена президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорада Додика в Москву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пообещал своевременно сообщить о результатах, передает РИА Новости.

Определенные контакты готовятся, мы сообщим своевременно, — сказал Песков.

Ранее встреча Путина и Додика состоялась 18 июня на полях Петербургского форума. По ее итогам российский лидер заявил, что Москва имеет некоторые сложности в отношениях с Боснией и Герцеговиной, поскольку Сараево присоединилось к антироссийским санкциям. Однако отношения двух стран продолжаются и будут развиваться, заверил он.

1 июля Додик сообщил, что Республика Сербская не может ввести санкции против России, несмотря на давление со стороны ЕС и США. Речь шла о шестом пакете санкции, включающем эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России, а также отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции.