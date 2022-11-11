Песков рассказал о подготовке послания Путина Федеральному собранию

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Подготовка послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию ведется уже давно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что эта работа очень растянутая во времени.

Работа начата давно, она ведется постоянно уже давно. Давно готовы, конечно. Эта работа очень растянута во времени, — сказал Песков.

10 ноября РБК сообщил, что Кремль начал подготовку к посланию президента России Федеральному собранию. По информации издания, подготовка началась пару дней назад. При этом дата проведения мероприятия пока еще неизвестна.

Автор материала указывает на то, что глава государства обязательно коснется темы специальной операции России на Украине.

Оглашение послания Федеральному собранию и проведение прямой линии с президентом будет зависеть от его графика, заявил ранее Песков. По его словам, сейчас расписание российского лидера динамичное.