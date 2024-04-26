Песков рассказал о подготовке к поездке Путина в Китай Песков: подготовка визита Путина в Китай находится на последней стадии

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Дмитрий Песков

Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Китай находится на последней стадии, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что на повестке дня много вопросов, касающихся дальнейшего развития двусторонних отношений между Москвой и Пекином, которые представляют общий интерес и охватывают широкий спектр областей сотрудничества.

По согласованию с нашими китайскими партнерами мы вместе объявим о сроках этой поездки <...> Любые контакты в наше время глав России и Китая — это события, которые приковывают к себе внимание всего мира, — сказал Песков.

Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 25 апреля заявил о запланированном на май визите в Китай. Он добавил, что возьмет с собой произведение российского философа Николая Чернышевского «Что делать?» и вручит его Си Цзиньпину. Последний раз глава государства был в Китае с визитом в октябре прошлого года.

В марте Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на прошедших выборах главы государства. По мнению китайского лидера, переизбрание действующего российского президента отражает поддержку народа.

Ранее политолог Алексей Макаркин прокомментировал планы российского лидера посетить Китай в мае 2024 года. По его словам, президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин могут обсудить предложения Пекина по украинскому кризису.