Песков рассказал о подготовке новых контактов лидеров России и КНР

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Дмитрий Песков

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин общаются на постоянной основе, заявил в разговоре с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кремль в настоящий момент готовится к продолжению контактов двух лидеров, сказал он. Песков пообещал информировать общественность по готовящимся беседам, передает ТАСС.

Наши лидеры постоянно общаются. Мы фактически готовимся к продолжению этих контактов. Когда и как они состоятся — мы своевременно вас проинформируем, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры двух лидеров до конца текущего года.

До этого представители официального Пекина указывали, что политики поддерживают регулярные контакты в различных форматах. Тем не менее сегодня днем МИД Китая не подтвердил информацию о том, что главы государств готовятся провести переговоры.

Ранее Си Цзиньпин заявил о желании укрепить сотрудничество с Россией в области энергетики. По его словам, отношения между государствами показывают высокую прочность и энергетический вопрос является краеугольным камнем в партнерстве.

До этого китаист Леонид Ковачич предположил, что российская экономика неизбежно попадет в еще большую зависимость от Китая из-за текущей геополитической обстановки в мире. По его словам, в Россию наращиваются поставки продукции с высокой добавленной стоимостью из КНР.