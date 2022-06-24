Песков рассказал о планах Путина по встрече с главами ДНР и ЛНР Песков: Путин пока не намерен встречаться с главами ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Планы президента России Владимира Путина пока не предусматривают контакты с главами ЛНР и ДНР, но при необходимости они могут быть оперативно согласованы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, с республиками активно работают главы российских регионов, а также министерства и вице-премьеры.

Нет, пока таких [планов контакта] нет. Но при необходимости это может произойти очень оперативно, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление главы ДНР Дениса Пушилина о том, что спецоперация на Украине должна закончиться освобождением всех русских городов. Он уточнил, что главной целью СВО является обеспечение безопасности жителей Донбасса и их спасение от обстрелов со стороны Киева.