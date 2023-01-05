Песков рассказал о планах Путина на Рождество Песков заявил, что Путин не придет в церковь в Ново-Огарево на Рождество

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Кремль пока не раскрывает планы президента России Владимира Путина на Рождество, указал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его спросили, посетит ли политик службу в одном из регионов РФ или придет в церковь в Ново-Огарево, однако представитель Кремля опроверг оба предположения, передает ТАСС.

Ни то, ни другое. Сообщим, — сказал Песков.

В 2022 году Путин посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа. Это домовая церковь, которая находится на территории президентской резиденции в Ново-Огарево. За год до этого глава государства был на богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. Кроме того, Путин посещал рождественские богослужения в Воронежской, Тверской, Костромской областях, Краснодарском крае, Карелии, Якутии, Санкт-Петербурге.

22 декабря Путин рассказал о своих планах на Новый год. Он подчеркнул, что в новогоднюю ночь «посмотрит выступление президента», а ничего необычного в этот день не будет.

Первую рабочую встречу в 2023 году президент России провел с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Одним из обсуждаемых вопросов стало развитие отечественной приборной базы. Также собеседники коснулись темы привлечения молодежи в науку. Министр отметил, что по всей стране были созданы 35 лабораторий по новой медицине, что является инструментом для привлечения молодежи в науку.