Песков рассказал о планах Путина на ближайшее время Песков: Путин не поедет на саммит G20 в Индию

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Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индию в сентябре, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Мероприятие пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября

Нет, таких планов у президента нет, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он добавил, что готовится встреча Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Песков подчеркнул, что она состоится скоро, о ее сроках будет своевременно объявлено.

Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Обычно мы с нашими иностранными партнерами синхронизируем объявления. Она уже готовится, готовится весьма плотно, — сообщил Песков.

Также Песков рассказал, что 25 августа Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган могут провести встречу в Москве. Президент Турции может посетить РФ незадолго до саммита «Большой двадцатки». О том, что Путин и Эрдоган проведут переговоры в России, сообщало турецкое издание Yeni Şafak. По информации газеты, речь будет идти о возобновлении зерновой сделки.

До этого о предстоящей встрече с турецким лидером рассказал сам Путин. По словам президента, он договорился с коллегой о том, что переговоры состоятся. Глава государства уточнил, что планировал побеседовать с Эрдоганом еще до выборов президента Турции. Позднее было принято решение перенести встречу, чтобы избежать спекуляций на эту тему.