Песков рассказал о планах Путина на майские праздники Песков: первая часть майских праздников будет рабочей для Путина

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Первая часть майских праздников будет рабочей для президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, публичных мероприятий на эти дни не запланировано, однако ожидаются встречи, о которых журналистам сообщат дополнительно.

Будем вас информировать. Разумеется, у президента это будут рабочие дни, — сказал представитель Кремля.

Работающие в формате пятидневной рабочей недели россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а затем с 7 мая по 10 мая. В то же время стало известно, что половина опрошенных сервисами «Авито Работа» и GigAnt россиян планируют устроиться на подработку в майские праздники. При этом активнее всего работу ищут молодые люди. Более трети из них уже заняты поиском подработки или планируют найти её в ближайшее время.

Похожая ситуация наблюдается и в возрастной когорте 25–34 года. Здесь активно занимаются поиском подработки 20% опрошенных. В свою очередь больше 60% опрошенных старше 55 лет заявили, что не планируют работать в выходные, а предпочитают провести майские праздники дома или на даче. Активнее всего в поиске работы на майские праздники заинтересованы жители Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Красноярска.