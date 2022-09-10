Песков рассказал о планах по совещанию Путина с представителями ОПК

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что традиционная сочинская серия совещаний главы государства Владимира Путина с руководством Минобороны и ОПК состоится, но позже. В данный момент, пояснил Песков, у президента очень напряженный график, пишет ТАСС.

Сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться, тем более что по мере развития специальной военной операции приобретается определённый опыт, который нужно обсуждать, — подтвердил Песков.

На неделе президент России Владимир Путин лично понаблюдал за финальной частью военных учений «Восток-2022». К главе государства также присоединились министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

Ранее Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр — 2022 заявил, что российское высокоточное оружие, робототехника и боевые комплексы на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а также значительно превосходят их по тактико-техническим характеристикам. По его словам, многие образцы отечественного арсенала будут определять завтрашний день вооруженных сил.