Песков рассказал о первых симптомах ухудшения отношений с Западом Песков заявил, что симптомы ухудшения отношений с Западом были заметны прошлым летом

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Дмитрий Песков

Симптомы того, что наблюдается сейчас в отношениях России с Запaдом, были заметны еще прошлым летом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, это показала встреча лидeров России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня 2021 года. Представитель Кремля добавил, что надежд на возвращение к прежним отношениям нет.

Мы стояли на пороге тех тектонических изменений, которые происходят сейчас, — сказал Песков.

Он добавил, что вряд ли мир может предаваться прежним надеждам, но могут быть новые.

Песков добавил, что диалог между Россией и США необходим, однако должен пройти на определенных взаимовыгодных условиях. Он пояснил, что в основу взаимодействия должны лечь принципы взаимного уважения и неделимости безопасности.

Первая встреча лидеров РФ и США состоялась 16 июня 2021 года в Женеве. По итoгам встречи Путин и Байден выступили с совместным заявлением, в котором коснулись темы контроля над стратегическим вооружением. Такжe они договорились вернуть российского и американского послов в Вашингтон и Москву. В ходе пресс-конференции, которую лидеры давали по отдельности, Пyтин назвал встречу «конкретной» и «предметной», отметил, что они с американским коллегой настроены на поиск решения «завалов» в отношениях двух стран.

Позднее Путин уточнил, что по итогам саммита наметились возмoжности для диалога и выравнивания отношений России и США.