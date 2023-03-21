Песков рассказал о серьезном разговоре Путина и Си Цзиньпина Песков: между Путиным и Си Цзиньпином состоялся очень серьезный разговор

Фото: kremlin.ru

Встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

Между президентом России Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином состоялся очень серьезный разговор, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что состоялся обстоятельный обмен мнениями. Пресс-секретарь главы государства также подтвердил, что лидеры стран подробно обсудили ситуацию на Украине.

Состоялся очень серьезный разговор, обстоятельный обмен мнениями, — сказал Песков.

Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в российскую столицу 20 марта. В первый день визита Путин и Си Цзиньпин провели встречу тет-а-тет, она продолжалась около 4,5 часа. На 21 марта запланированы официальные переговоры в Кремле, в узком составе делегаций и в расширенном формате.

По прибытии в Москву Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, выразив уверенность, что этот визит будет плодотворным. На встрече с президентом РФ он также заявил, что уверен в победе Путина на следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. Вскоре представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Си Цзиньпин не говорил об участии Путина в выборах, а лишь высказал прогноз, что россияне поддержали бы его кандидатуру.