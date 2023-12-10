Песков рассказал о перспективах отношений России с Саудовской Аравией и ОАЭ Песков: визит Путина в ОАЭ и СА показал широкие перспективы

Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов, ТАСС

Владимир Путин с Президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в ходе церемонии официальной встречи.

Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продемонстрировал широкие перспективы для отношений с этими странами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия». Он отметил, что политическая воля к развитию отношений присутствует со всех сторон.

Контакты эти показали, что перспективы широкие, политическая воля со всех сторон присутствует к дальнейшему развитию отношений, поэтому работы непочатый край, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия и ОАЭ являются очень важными партнерами России в арабском мире. Кроме того, эти страны играют значительные роли в стабилизации международных рынков энергоносителей и вообще оказывают огромное влияние на весь регион.

Песков также указал, что экономическое сотрудничество с указанными странами сейчас не может быть полностью публичным, поскольку имеется большое количество стран-недоброжелателей. По его словам, РФ необходимо соблюдать «определенный режим дискретности», это станет залогом дальнейшего расширения сотрудничества.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом было принято совместное заявление, предусматривающее расширение сотрудничества РФ и СА по нефти и газу. Кроме того, было достигнуто соглашение об активизации усилий по поддержанию международного мира.