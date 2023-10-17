Песков раскрыл детали будущих переговоров Путина и Си Цзиньпина Песков: Путин и Си Цзиньпин могут обсудить палестино-израильский конфликт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о темах встречи президента России Владимира Путина с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. По его словам, которые передает ТАСС, на переговорах состоится детальный обмен мнениями, также лидеры могут затронуть тему конфликта между Израилем и Палестиной.

На переговорах лидеров России и КНР состоится детальный обмен мнениями и сверка часов. Палестино-израильский конфликт может обсуждаться в ходе переговоров Путина и Си Цзиньпина, — заявил Песков.

Российский лидер прибыл в Китай с рабочим визитом 17 октября по приглашению Си Цзиньпина. В Пекине Путин проведет два дня. У него состоятся встречи с лидерами нескольких государств, также он примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь». В графике президента РФ запланированы переговоры с президентами Монголии и Вьетнама, главой Лаосской Народно-Демократической Республики и премьер-министром Королевства Таиланд.

Ранее главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский заявил, что Путин и Си Цзиньпин «сверят часы» по многим международным вопросам на форуме «Один пояс — один путь». По его словам, у лидеров есть много общих тем, которые необходимо обсудить в формате тет-а-тет.