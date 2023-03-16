Песков рассказал о переговорах Путина с Асадом Песков: Путин обсудил с Асадом сотрудничество в военно-технической сфере

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин (справа) и президент Сирии Башар Асад (слева)

Президент России Владимир Путин обсудил со своим сирийским коллегой вопросы сотрудничества в военно-технической сфере (ВТС), сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, не все результаты этих переговоров могут быть вынесены на публику,

Что касается нашего сотрудничества в чувствительных сферах, таких как ВТС, разумеется, это тоже обсуждалось, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что Путин и Асад также затронули тему нормализации отношений между Сирией и Турцией. Он пояснил, что готовится встреча Асада с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако ей должен предшествовать целый ряд контактов на рабочем уровне, которые в настоящее время осуществляются.

Ранее Асад назвал хорошей идеей расширение военного присутствия России в Сирии. Он отметил, что оно не должно носить временный характер и ограничиваться борьбой с терроризмом.

Что касается возможной встречи с Эрдоганом, то сирийский лидер согласен на нее только после полного вывода Анкарой своих войск из его страны. Он подчеркнул, что Турция сыграла негативную роль в сирийской войне, поддержав организации, которые Дамаск считает террористическими.