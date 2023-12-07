Песков рассказал о переговорах Путина и саудовского кронпринца Песков: Путин и саудовский принц «сверили часы» по вопросам интересов двух стран

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Президент РФ Владимир Путин и саудовский кронпринц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на переговорах в Эр-Рияде провели детальную сверку часов по вопросам, которые представляют интересы двух стран, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС. По его данным, обсуждались вопросы развития и углубления взаимодействия.

[Произошла] детальная сверка часов по тем областям, где стороны заинтересованы дальше развивать и углублять взаимодействие: речь идет об экономическом, инвестиционном взаимодействии, культуре, обмене опытом, — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, поскольку у Саудовской Аравии впереди организация Экспо и чемпионата мира по футболу, опыт России «трудно переоценить». Также Путин и бен Сальман поговорили о сотрудничестве в ОПЕК+. Песков отметил, что Россия и Саудовская Аравия отвечают за поддержку на должном уровне и в предсказуемом состоянии международного рынка энергоносителей. Такое их сотрудничество будет продолжено. По результатам прошедших переговоров дипломаты двух стран готовят итоговый документ, не предполагающий каких-либо «мирных инициатив», добавил Песков. При этом он не будет касаться ситуации на Украине.

Ранее сообщалось,что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд должен был совершить рабочий визит в Москву, однако обстоятельства внесли свои коррективы. Об этом рассказал Владимир Путин во время переговоров с наследным принцем в Эр-Рияде. Глава государства вновь пригласил кронпринца посетить российскую столицу, и тот ответил согласием.