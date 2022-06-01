Песков рассказал о переговорах по вопросу вывоза зерна с Украины Песков: договоренностей по вопросу вывоза зерна из Черноморских портов пока нет

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На данный момент пока не было достигнуто никаких договоренностей по вывозу зерна из черноморских портов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Он также отметил, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины. По словам Пескова, Киев пока отказывается разминировать порты.

Точной договоренности нет. Действительно, и турецкая сторона, и другие стороны получили детальные объяснения от президента Путина о том, что Россия не препятствует вывозу зерна. Если Украина все-таки удосужится перейти к разминированию портов, тогда Россия будет готова оказать содействие в проводке до международных вод, — сказал пресс-секретарь.

30 мая Владимир Путин заявил, что Россия готова содействовать беспрепятственному вывозу зерновых культур, которые в данный момент заблокированы в портах Украины. Глава государства добавил, что Москва готова экспортировать удобрения и сельскохозяйственную продукцию в существенном объеме в случае отмены антироссийских санкций.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не приемлет обвинений Запада в блокировании поставок зерна с Украины. Причиной блокады, по его словам, стали принятые западными странами решения, которые нужно отменить.