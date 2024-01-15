Песков рассказал о планах Путина посетить Северную Корею Песков не исключил встречу Путина и главы МИД КНДР

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ближайшей перспективе может посетить Северную Корею, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. По его словам, дипведомства двух стран обсуждают перспективы поездки российского президента в Пхеньян. Также не исключается встреча с главой МИД Республики, прибывшей сегодня в Москву.

У Путина есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом. Мы надеемся, что такой визит состоится. Сроки такого визита будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам. Что касается встречи для информирования президента об итогах переговоров двух министров, такую встречу мы не исключаем, — заявил Песков.

15 января глава Министерства иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи прибыла в Москву с рабочим визитом. Руководитель северокорейского дипломатического ведомства посещает Россию по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. В московском аэропорту министра встретили посол КНДР в Москве, сотрудники МИД РФ, а также другие дипломаты.

В сентябре в Сети появилось видео встречи Путина с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Российский лидер заявил, что очень рад видеть своего коллегу. Тот в свою очередь поблагодарил Путина за приглашение и теплый прием. Ким Чен Ын во Владивостоке осмотрел несколько объектов Академии наук РФ, которые занимаются биологией моря.