Песков рассказал о контактах России с НАТО Песков: НАТО прекратила любые субстантивные контакты с Россией

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО прекратила любые субстантивные контакты с Россией, передает ТАСС. По его словам, в настоящее время с Североатлантическим альянсом у РФ нет каких-либо связей.

Что касается НАТО и контактов, этих контактов нет. Вы знаете, что, собственно, в свое время НАТО прекратила любые сколь-либо субстантивные контакты с нашей страной. Поэтому в настоящий момент о таких контактах говорить весьма затруднительно, — сказал Песков.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее заявил, что Альянс готов к прямому противостоянию с Россией. Он также подчеркнул, что промышленное производство стран НАТО должно быть переориентировано на военную сферу. По мнению Бауэра, в настоящее время стратегические цели Москвы выходят за пределы Украины и Россия намерена вернуться в границы СССР.

При этом военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что НАТО на самом деле не готова к вооруженному столкновению с Россией и старается его избегать. . По его словам, заявления председателя военного комитета Альянса о готовности организации к схватке с Россией являются блефом. Об этом можно судить по тому, что НАТО, судя по заявлениям генсека организации Йенса Столтенберга, не хочет выхода конфликта Киева и Москвы за границы Украины, подчеркнул Литовкин.