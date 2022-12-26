Песков рассказал о планах контактов Путина с Макроном и Байденом

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Президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и не будет поздравлять своего американского коллегу Джо Байдена с Новым годом. По словам представителя Кремля, на текущий момент отношения РФ и США характеризуются «взаимной недружественностью», передает ТАСС.

Мы находимся в такой взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений, — ответил Песков на вопрос о поздравлении.

О планах провести переговоры с Макроном, если они появятся, пресс-секретарь пообещал рассказать.

Ранее Песков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не проводят переговоры о возможной встрече Путина и Байдена. Так он отреагировал на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о готовности провести встречу между лидерами РФ и США.