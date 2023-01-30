Песков рассказал о ходе подготовки послания Путина Федеральному собранию

Фото: kremlin.ru

Работа над подготовкой послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию не прекращалась, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что о сроках проведения этого мероприятия будет объявлено позже, передает «Интерфакс».

Эта подготовка продолжается. <…> По срокам оглашения послания своевременно проинформируем, — сказал Песков.

В конце декабря Путин сообщил, что несостоявшееся в 2022 году послание Федеральному собранию пройдет в начале 2023-го. По его словам, из-за большой динамики событий трудно зафиксировать конкретную дату проведения мероприятия.

Песков назвал гаданиями на кофейной гуще предположения СМИ о сроках послания Путина Федеральному собранию. Он допустил, что послание возможно в 2023 году, но какой-либо конкретной даты не назвал. Представитель Кремля также добавил, что в письменном виде послания быть не может.

Относительно даты проведения прямой линии Песков тоже неоднократно говорил, что она пока не определена, и о ней будет сообщено дополнительно. В 2021 году это мероприятие длилось 3 часа и 42 минуты. За это время Путин успел ответить на 68 вопросов.