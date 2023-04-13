Песков рассказал о главном стремлении Путина Песков: главное стремление Путина — улучшить жизнь граждан России

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин видит своей ключевой целью улучшение жизни граждан, в этом заключается его главная идея, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, для российского лидера важно обеспечить социально-экономическое развитие страны и выполнение государственных социальных обязательств.

Много было поисков национальной идеи. Но по-прежнему во всех концептуальных выступлениях главы государства речь идет о том, чтобы людям было лучше. И вся работа направлена на это. Это идея Путина, я точно знаю, — сказал он.

Песков подчеркнул, что тезис о повышении уровня жизни россиян фигурирует во всех концептуальных выступлениях президента. Он добавил, что объединение вокруг фигуры Путина является основным общественным настроением в РФ.

Ранее российский лидер заявил, что в последние годы идет борьба за существование российской государственности. Он подчеркнул, что действия РФ на Украине являются не геополитической задачей, а задачей выживаемости для страны.

19 марта Путин прилетел в Мариуполь с рабочей поездкой. Российского лидера сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Президент с остановками проехал по Мариуполю за рулем автомобиля, осмотрел несколько объектов города и пообщался с местными жителями.