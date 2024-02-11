Песков рассказал о демонизации Путина на Западе Песков: авторитет Путина в мире колоссален

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Дмитрий Песков

Российский президент Владимир Путин — сейчас один из главных мировых лидеров, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что несмотря на то, что Запад демонизирует лидера РФ, его слушает большая аудитория. Фрагменты беседы с представителем Кремля опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

У него есть аудитория очень большая в коллективном Западе, они не являются поклонниками Путина, <...> склонны скорее к демонизации. Но в мировом большинстве — то есть это все, что не является «золотым миллиардом», — там совсем другое отношение к нашему президенту, — отметил Песков.

Ранее Песков сообщил, что Путин достаточно быстро согласился дать интервью Такеру Карлсону, который сам обратился с таким предложением. По его словам, еще до беседы были опасения, что на американского телеведущего в США «начнутся гонения». Песков отметил, что Карлсон понимал, что его ждет, и сейчас ему приходится «несладко».

Также Песков заявил, что интервью Путина американскому журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону стало месседжем международной аудитории, но власти США не хотят, чтобы его слушали простые граждане. Он отметил, что главная задача интервью, состоявшая в том, чтобы главу РФ услышали и увидели, была выполнена.