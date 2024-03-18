Песков рассказал, о чем свидетельствует рекордная явка на выборах в России Песков: рекордная явка на выборах президента России говорит о поддержке Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Явка избирателей на выборы президента России, ставшая рекордной в новейшей истории, говорит о поддержке действующего главы государства Владимира Путина, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС. Явка населения составила 77,44%, всего проголосовали 87 113 127 человек.

Действительно, рекордная явка — она действительно красноречиво свидетельствует об уровне поддержки президента, — отметил Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о беспрецедентной явке на выборах президента России за рубежом. По ее словам, своим избирательным правом на участках для голосования в зарубежных государствах воспользовались 372 779 россиян.

Сам президент России Владимир Путин пояснил, что высокая явка на выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что россияне с оружием в руках защищают свое развитие. По его словам, Россия сейчас проходит через драматичные события, но делается все возможное для безопасного будущего страны.

До этого глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отмечала, что президентские выборы прошли очень достойно. В то же время несколько стран не признали их итогов.