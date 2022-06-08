Песков: Запад подталкивает Россию к рукотворному дефолту

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Запад пытается организовать искусственный дефолт для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, для наступления дефолтного состояния никаких оснований нет.

Запад действительно подталкивает к дефолту, но — здесь надо все время оговариваться — к искусственному дефолту. Это рукотворный дефолт, потому что никаких оснований для дефолта в РФ нет, причем нет абсолютно, — сказал представитель Кремля.

При этом вопрос журналистов о способах рассчитаться по евробондам он переадресовал Минфину.

Несмотря на западные угрозы, согласно оперативному докладу Счетной палаты об исполнении бюджета, за I квартал 2022 года внешний долг России уменьшился на 4,3%, или $2,6 млрд. Одним из факторов стала выплата 31 марта 2022 года дисконта и купонного дохода, накопленного в ходе частичного выкупа евробондов «Россия-2022».