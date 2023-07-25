Песков рассказал о целях встречи Путина и Лукашенко Песков: Путин и Лукашенко встретились для сверки часов

Фото: kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались для «сверки часов», рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, лидеры стран обсуждали вопросы безопасности, тему ЧВК «Вагнер», экономическое сотрудничество и угрозы по периметру государств. Песков подчеркнул, что целей достичь каких-то договоренностей не было.

Встреча Путина и Лукашенко была для сверки часов, для обмена мнениями, — сказал Песков.

Лукашенко прибыл в Россию 22 июля. В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково его встречали губернатор Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Президенты в ходе встречи обменялись мнениями о положении дел в украинской армии. Так, Лукашенко заявил, что никакого контрнаступления ВСУ вовсе нет. Путин в ответ поправил коллегу, отметив, что контрнаступление есть, но оно провалилось.

Лукашенко также привел собственные данные об успехах СВО, рассказав, что ВС РФ за один бой уничтожили свыше 15 танков Leopard и более 20 БМП Bradley. Российский лидер, комментируя эти цифры, заметил, что прежде за один день еще не уничтожали столько единиц иностранной техники.

24 июля Путин и Лукашенко посетили остров Валаам в Карелии. Лидеры двух стран осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь — один из главных центров паломничества на северо-западе России.