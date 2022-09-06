Песков рассказал о будущей поездке Путина в Донбасс Песков: визит Путина в Донбасс состоится, когда придет время

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета

Президент России Владимир Путин посетит Донбасс тогда, «когда придет время», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «Известиям». Представитель Кремля также отметил, что у Москвы обширные планы по развитию этих территорий.

Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что когда время придет, такая поездка состоится <...>. Вы видите, что и стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения, — сказал он.

Посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров ранее сообщил, что ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области Украины, находящиеся под контролем российских войск, могут обращаться за помощью, включая финансовую, к России и другим странам и международным организациям в связи с проведением референдумов. По словам Чурова, организация голосования на выборах и референдумах находится в ведении органов соответствующей территории.

Ранее сообщалось, что референдумы в Донбассе и на подконтрольных РФ территориях Украины могут состояться до конца осени. Отмечалось, что власти исходят из двух перспектив организации референдумов: «близкой и отдаленной». Первая подразумевает, что они пройдут в сентябре, вторая — в ноябре.