Песков рассказал, кто придумал новый кремлевский сайт о природе Песков: Путин был инициатором создания нового сайта о природе и редких животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Идея сайта nature.kremlin.ru о природе и редких животных принадлежала президенту РФ Владимиру Путину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российский лидер хотел сделать общедоступными сведения о заповедниках.

Это была его личная инициатива с тем, чтобы все эти материалы стали доступны, вся справочная информация и о заповедных территориях, и о видах животных была представлена и постоянно обновлялась на таком сайте, — объяснил Песков.

Он подчеркнул, что 13% российский территории занимают природоохранные зоны. Представитель Кремля отметил, что работники заповедников собирают много фото- и видео материалов, которые никогда не были доступны любителям животных. Песков добавил, что Путин постоянно удаляет большое внимание вопросам экологии и сохранности отдельных представителей флоры и фауны.

Президент объявил об открытии сайта 11 января, в День заповедников и национальных парков. Глава государства назвал запуск ресурса еще одним шагом, чтобы познакомить людей с природой страны.

Ранее редкий дальневосточный леопард, спасенный в Приморье, добрался из Уссурийского заповедника в Лазовский. Молодой хищник стал первым в истории представителем своего вида, преодолевшим путь в 100 километров из одного заповедника в другой.