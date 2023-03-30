Песков рассказал, кто охраняет Путина в кремлевской квартире Песков: Путина в кремлевской квартире охраняет организация, состоящая в аппарате президента

Фото: Kremlin.ru

Дмитрий Песков

Безопасностью президента России Владимира Путина во время его пребывания в кремлевской квартире занимается организация, состоящая в аппарате главы государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, существует целый ряд подразделений, которые обеспечивают безопасность президента, пишет «Газета.ru».

Организация в аппарате президента, есть целый ряд подразделений, которые занимаются обеспечением деятельности главы государства, — сказал он.

Путин рассказал 25 марта в эфире телеканала «Россия 24», что провел в своей кремлевской квартире неформальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Сидя у камина и попивая чай, лидеры двух стран «говорили обо всем не спеша». По словам главы российского государства, в последнее время он проводит много времени в этой квартире и часто там ночует.

Путин добавил, что Си Цзиньпин уделил особое внимание китайскому плану по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Глава КНР посетил Россию с официальным визитом 20–21 марта.

Ранее Песков заявил, что после начала специальной военной операции на Украине президент стал часто пользоваться квартирой в Кремле. Он пояснил это большей загруженностью рабочего графика Путина.