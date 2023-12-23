Песков рассказал, кого Путин оставит без новогоднего поздравления Песков: Путин не поздравит с Новым годом лидеров недружественных стран

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля добавил, что главы дружественных государств получат поздравления российского лидера, передает РИА Новости.

Недружественные не будет [поздравлять], дружественные — будет, — сказал Песков журналистам.

Журналист Павел Зарубин сегодня показал праздничную ель в кабинете Владимира Путина. Он подчеркнул, что каждый год елку в кабинете российского лидера украшают по-разному. На этот раз на ветвях разместились деревянные ложки, шары и фигурки героев русских народных сказок.

До этого социологи изучили настроение граждан России перед Новым годом. Опрос ВЦИОМа показал, что у 53% россиян оно хорошее. При этом треть респондентов не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций от предстоящего праздника. Довольны прошедшим годом в основном остались женщины старше 60 лет. Вообще женщин, позитивно оценивающих прошедшие 12 месяцев, больше, чем мужчин. В целом, заключают эксперты, россияне преодолели эмоционально сложный 2022 год и «как никогда ранее» полны надежд.