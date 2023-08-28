Песков рассказал, когда состоится встреча Путина и Эрдогана Песков заявил, что встреча Путина с Эрдоганом состоится скоро

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Встреча президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в скором времени, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, информация о точной дате встречи пока не публикуется, так как Кремль придерживается достигнутых с Турцией договоренностей. Однако он подчеркнул, что подготовка к мероприятию ведется плотно.

Встреча состоится скоро, мы своевременно об этом сообщим. Существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей, — заявил Песков.

Песков ранее заявил, что Россия и Турция пока не договорились о возобновлении зерновой сделки. По его словам, стороны проводят переговоры в разных форматах для решения данного вопроса. Вместе с тем пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что зерновая сделка не будет возобновлена до тех пор, пока требования российской стороны не будут удовлетворены в полной мере.

В настоящее время Турция и ООН рассматривают возможности для организации переговоров с технической делегацией России в Стамбуле касательно зерновой сделки. Стороны прорабатывают возможные предложения.