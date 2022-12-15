Песков рассказал, когда Путин соберет Государственный совет Песков: большое заседание Госсовета состоится на следующей неделе

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет большое заседание Госсовета на следующей неделе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Дату встречи он уточнять не стал.

Вы все время хотите забегать [вперед]. Будет большой Госсовет на следующей неделе, — заявил представитель Кремля.

Ранее президент России подписал указ, по которому в состав Государственного совета включено восемь новых глав регионов, избранных на свои посты на последних выборах в сентябре. Речь идет о губернаторах Владимирской, Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской, Ярославской областей, а также о главах Тамбовской области и Республики Марий Эл.

Кроме того, в состав Госсовета вошли глава городского округа Самара и руководитель города Белогорска (Амурская область). Из состава Госсовета исключили руководителей Узловского района Тульской области и главу Тюмени.

12 июля в состав Госсовета России был включен лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Глава государства также подписал распоряжение, согласно которому изменения вносятся и в президиум Госсовета, куда был включен губернатор Севастополя Михаил Развожаев.